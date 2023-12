Stimmen aus dem Hauptbahnhof Bahnstreik trifft Neusser Pendler milde

Neuss · Wegen des Bahnstreiks der GDL mussten auch Pendler in Neuss am Freitag umplanen. Von Chaos konnte aber keine Rede sein. So war die morgendliche Stimmung am Hauptbahnhof.

08.12.2023 , 17:00 Uhr

Von Chaos keine Spur am Neusser Hauptbahnhof. Foto: Simon Janßen