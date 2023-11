Abschied von der Unicef-Gala in Neuss „Beim letzten Mal sind alle Ehrengäste“

Denn bei der Gala geht es in erster Linie um den guten Zweck. So gehen die Einnahmen auch in diesem Jahr wieder an das Unicef-Projekt „Für Kinder in Not in der Ukraine.“ Lenn Kudrjawizki, bekannt als Schauspieler und Ermittler im „Kroatien-Krimi“, berichtete als Unicef-Pate von den Umständen in der Ukraine, von Kindern, die in unterirdischen Klassenzimmern lernen müssen. Unicef würde helfen, entsprechende Strukturen zu schaffen. „Jedes Kind hat Frieden verdient“, appelliert er.