Konzert in Neuss „Mozarts Universum“ bescherte dem Zeughaus ein volles Haus

Das Werk Mozarts war übrigens seine letzte Oper, die in Italien uraufgeführt wurde. Aus Wien aber brachte Christoph Koncz die Pianistin Eloise Bella Kohn mit, die als Solistin das „Konzert für Klavier und Orchester Nr. 26“ (KV 537) spielte. Es ist im Prinzip eine festliche Unvollendete, weil Mozart die linke Hand allenfalls skizziert hat. Mozart spielte es selbst zur Krönung Leopolds II. zum deutschen Kaiser 1790 in Frankfurt – deshalb hat es als eines von zwei Klavierkonzerten den Beinamen „Krönungskonzert“ – und improvisierte die zweite Stimme (linke Hand) vollständig, die obere Stimme (rechte Hand) in den Verzierungen. Heute ist zumeist die bescheidene Komplettierung von Mozarts Schüler André zu hören.