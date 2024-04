Weinfest auf dem Freithof Feuchtfröhlicher Start in die Neusser Open-Air-Saison

Neuss ist die erste Station der Route von „Wein On Tour“, dem Veranstalter der mobilen Weinfeste, die überall in Nordrhein-Westfalen und sogar an der Ostsee Halt machen. Von April bis September, wenn die Weinlese beginnt, reisen die Winzer durch Deutschland. Die offizielle Eröffnung des ersten Weinfest dieses Jahres fand am Freitagabend mit Bürgermeister Reiner Breuer und der diesjährigen rheinhessischen Weinkönigin Annalena Baum als Ehrengästen statt.