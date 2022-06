Brauchtum in Neuss : Weckhoven hat das Schützenfest-Feiern nicht verlernt

Weckhoven Tolles Paraden-Wetter, volles Festzelt, interessantes Restprogramm: Beim Weckhovener Schützenfest gibt es Grund zur guten Laune – auch ohne König.

(nima) Die letzten zwei Jahre, in denen das Schützenfest ausfallen musste, hat der Schützenverein von 1863 Weckhoven genutzt, um in diesem Jahr zum Fest den Ort schöner zu schmücken als je zuvor. Nahezu überall, nicht nur auf den Zugwegen, hingen Fahnen und Girlanden.

Erstmals engagierte sich die griechisch-orthodoxe Gemeinde St. Nekatarios. Auch „wegen des Kneipensterbens“ hatte sie ihren Vorplatz zu Kirche und Zentrum festlich gestaltet und mit Außengastronomie versehen. So war es für Beobachter nicht verwunderlich, dass bereits am Sonntagmorgen das Festzelt voller Schützen und Bürger war. Entsprechend zufrieden war ein gut gelaunter Präsident Dieter Moll, der die große Schar Gäste herzlich begrüßte.

Nach diesem Festakt stand die Parade am Lindenplatz an, die von einem passgenauen Wetter begleitet wurde: Mit 25 Grad war es gerade noch angenehm. Am Montag gehört der Schützentag den Kindern. Die dritten Klassen der Grundschulen werden besucht, anschließend die Kinder auf die Festwiese eingeladen. „Wir hoffen, so Kinder für das Schützenfest zu begeistern“, so Vizepräsident Jürgen Stellet.