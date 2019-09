Brauchtum in Neuss : Uedesheim feiert seine Schützen

Uedesheim Die Fackelbauer zeigten sich gewohnt kreativ. Am Montag wird der neue König gesucht.

Den Auftakt am Samstag konnte man nicht überhören, Böllerschüsse läuteten das Schützenfest ein und am Abend stellte sich der Fackelzug auf. „Nach Neuss haben wir hier den zweitgrößten Fackelzug“, erklärt Peter Lehmann vom Bürger-Schützen-Verein. Schon einige Wochen vor dem Fest beginnt für viele die Vorfreunde auf das Uedesheimer Schützenfest mit dem Start des Fackelbaus. Besonderheit im Neusser Süden: Die Fackeln greifen die Uedesheimer Themen auf und werden nur für den Fackelzug im Neusser Süden gebaut. In diesem Jahr kamen Themen auf die Straße wie ein Überfall auf einen Kiosk, der schlechte Zustand von Straßen oder auch ein Zugjubiläum. 20 Großfackeln zogen so am Samstagabend durch die Straßen, gefeiert von vielen Zuschauen am Wegesrand.