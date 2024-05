Schützenfest in Neuss-Schlicherum Kaiserwetter für König Louis

Das Vogelschießen steht in Schlicherum direkt zum Start des Festes am Vatertag auf dem Programm, immer für das dann folgende Jahr, so können sich alle Beteiligten gebührend vorbereiten. Damit ist auch klar, dass die Königskette in der Familie Schumacher bleiben wird, denn Vater Dirk Schumacher wollte es noch einmal wissen und stellte sich an die Vogelstange. Für ihn der konsequente Schritt nach seinem schrittweisen Rückzug aus der Vorstandsarbeit. „Für mich ist es ein Abschluss, noch einmal als König im nächsten Jahr mitzugehen“, erklärt er. Dann kann der Vater von den frischen Erfahrungen des Sohnes profitieren, die er in seiner Amtszeit sammeln wird.