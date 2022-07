Rhein-Gin-Festival im Neusser Zeughaus : Neuss ist völlig „Gin und weg“

Neuss Das Zeughaus wurde jetzt wieder zum Anlaufpunkt für Gin-Liebhaber aus der Region und darüber hinaus. Im Vordergrund standen dabei stets besondere Aromen.

Ein Hauch von Noblesse fürs hippe Publikum war überall erkennbar. So hatte man Tische und Sitzbänke im Außenbereich mit Stoffen in einem Weiß überzogen, wie es in einer Waschmittel-Werbung nicht weißer hätte sein können. Was immer wieder auffiel, waren Produkte mit regionalem Bezug wie der Moers-Gin. Für Michael Wittmann, der hauptberuflich ein Reisebüro betreibt, sollte der Besuch des Rhein-Gin-Festivals 2019 in Neuss nicht ohne Folgen bleiben. Er fasste damals den Entschluss, einen eigenen Gin zu kreieren. „Die Hauptzutat ist weißer Spargel, hinzu kommen Boskop-Äpfel. Estragon und Sellerie sowie Zitronen und Wacholder aus Mazedonien und der Toskana“, erklärte der 53-Jährige. Einige tausend Flaschen habe er mittlerweile verkauft. Die Zielgruppe scheint nicht auf den Cent achten zu müssen, die 500-Milliliter-Flasche kostete in der Regel über 30 Euro.