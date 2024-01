Nelly-Sachs-Gymnasium in Neuss Auf den Spuren der internationalen Politik

Ein Hauch von großer weiter Welt weht an diesem Tag durch die Gänge des Nelly-Sachs-Gymnasiums: In Anzug und Krawatte gekleidete junge Männer, Mädchen im Kleid oder Hosenanzug stehen beieinander und plaudern eloquent in englischer Sprache. Schaut man in die Klassenräume, bietet sich ein ungewöhnliches Bild: Vorne steht neben dem Schreibtisch ein Rednerpult, die Tische sind mit einer blauen, bodenlangen Tischdecke verhängt, die Stühle in U-Form platziert. An jedem Platz steht ein Schild im Look der Vereinten Nationen: Israel, Republic of India oder France steht dort zum Beispiel.