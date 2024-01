Premiere für das Mitsingkonzert Neuss singt mit Frau Höpker in der Stadthalle

Dass die Künstlerin, ganz in weiß mit Glitzer-Details gekleidet, ein Vollprofi ist, hörte man nicht nur ihrer Stimme an, sondern vor allem ihrer frei gespielten Begleitung am Klavier – wenn Text und Melodie beim Publikum „saßen“, ging es schon mal etwas schneller voran, andernfalls passte sie das Tempo an. Aktuelle Hits folgten auf Evergreens, selbst arrangierte Medleys, Volkslieder oder Gassenhauer. Pauline aus Höpkers Team saß direkt vor der Bühne und scrollte die Liedtexte entsprechend an einer großen Leinwand mit. Die „Power Girls“, Claudia, Yvonne, Astrid und Silvia, kennen sich schon viele Jahre und waren extra aus Ratingen angereist. Sie brauchten kaum einen Blick auf die Texte werfen, sondern sangen auswendig mit. Claudia war schön öfter bei Frau Höpker und hatte ihre Freundinnen für die Veranstaltung begeistern können: „Lasst einfach mal los und schaltet den Kopf ab,“ so ihre motivierenden Worte und dass das gelang, zeigten auch die kleinen Tanzeinlagen des fröhlichen Damen-Quartetts.