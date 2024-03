Konzert von Artur Pizarro Der „Tastentiger“ brilliert in Neuss

Innerlich verbunden, so schien und kam es mit dem exzellenten Spiel von Artur Pizarro auch zu Gehör. Der Abend hatte auch nicht den gelegentlich von vielen leidvoll ertragenen Bruch zwischen Klassik und zeitgenössischen Komponierens im Gepäck. Dazu waren zu viel Harmonie, Wohlklang und Aussagekraft im Spiel. Die ganz große dieser in Sensibilität verpackten Klasse des abendlichen Solisten Artur Pizarro zeigte sich in Details. Ein wichtiges bestand darin, dass er zwischen den Sätzen sogar Pausen einlegte. Das ist ganz und gar ungewöhnlich.