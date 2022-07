Neusser Scheibenschützen : Ein Patronatstag im Zeichen der Gemeinschaft

Auch die Morgenfeier im Forum der Sparkasse Neuss begann mit einem geistlichen Impuls. Foto: Susanne Dobler

Neuss Die Scheibenschützen konnten am Montag nach der Corona-Pause wieder ihr Jakobusfest feiern – mit zahlreichen Ehrungen. Auch an das Leid in der Welt wurde erinnert.

Seit 1804 wird das Fest des Apostels Jakobus am 25. Juli gefeiert. Seinen Namen trägt die Bruderschaft der Neusser Scheibenschützen-Gesellschaft von 1415. Am Montag konnten nach dreijähriger Corona-bedingter Zwangspause die Scheibenschützen wieder ihr Jakobusfest feiern. Der Tag begann mit einem Hochamt in der Quirinusbasilika, das vom Präses der Bruderschaft, Monsignore Robert Kleine, und Oberpfarrer Andreas Süß zelebriert wurde. Der Kölner-Dom- und Stadtdechant Robert Kleine – 1967 in Neuss geboren – betonte in seiner Predigt: „Die Mächtigen unterdrücken die Völker!“ Auch im Alten Testament werde von einer Corona-Plage berichtet, die größte Plage aber sei der Krieg. Im Anschluss an das Hochamt leitete der Präses auch die Totenehrung an der von den Scheibenschützen 2007 gestifteten Pilgerstatue des heiligen Jakobus auf dem Freithof.