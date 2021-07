Open-Air-Event auf der Rennbahn : Wiedersehen der Neusser „Jäger-Familie“

Neuss Rund 400 Schützen trafen sich am Samstagabend auf der Rennbahn zum „Jäger-Open-Air“. Emotional wurde es vor allem für Major René Matzner.

(barni) Einfach mal wieder mit Freunden ein paar gesellige Stunden verbringen! Um dies zu ermöglichen, hatte René Matzner, Major und Vorsitzender des Neusser Jägerkorps, das „Jäger-Open-Air“ auf dem Rennbahngelände veranstaltet. Gut 400 Jäger und deren Familienangehörige nahmen dieses Angebot am Samstagabend gerne an.

„Unsere letzte Veranstaltung war die Jahreshauptversammlung im Dezember 2019“, sagte René Matzner. Dass die rund 400 Besucher immer wieder applaudierten, hatte gute Gründe. Einer davon heißt Luisa, ist 18 Monate alt und die Tochter des Majors und Vorsitzenden: „Sie hört jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben ein Tambourkorps“, kündigte ihr Vater an – und war erfreut, wie sehr es der Kleinen zu gefallen schien. Später bekam er eine Querflöte ausgeliehen und durfte das Bundestambourkorps „Alte Kameraden Würselen“ musikalisch verstärken. Auch dafür gab es Beifall vom frohen Jägervolk. Für die Musiker war es übrigens der allererste Sauftritt in diesem Jahr.