Diskussion der CDU im Rhein-Kreis Neuss Mobilitätsforum ohne Lösungen

Optiker Ritters hat den Verkehrsversuch an der Sebastianusstraße miterlebt. „Es ist in Neuss nie ideologiefrei gewesen. Die Straße ist tot. Weil der Durchgangsverkehr aus der Stadt muss, sind folglich keine Laufkunden mehr da, weil man nicht mehr parken kann.“ So reihen sich Beschwerden an Beschwerden, Lösungen sind kaum in Sicht. Fazit von Napp-Saarbourg: „Das Miteinander fehlt“.