Kreativität, Erlebnis und Zusammenhalt Wochenlanger Ferienspaß im Neusser „InKult“

Unter dem Motto „Vielfältiger Sommerferienspaß im InKult“ gab es ein Programm mit kreativen, digitalen, sportlichen und abenteuerlichen Aktivitäten. Auch, wenn es die Räumlichkeiten nicht hergeben, im Sommer muss man raus. Daher konnten sich die Heranwachsenden sportlich betätigen mit Spielen wie Feuerball, Fußball, Basketball und Tanzen. Diese Angebote fanden an verschiedenen Orten in Neuss statt. So konnten die Kinder gleichzeitig ihre Stadt entdecken. Dabei durfte eine Erkundung im Barfußpfad oder ein Picknick am Rhein nicht fehlen. Es gab auch kreative Angebote wie Schmuck- und Taschendesignen sowie das Bemalen der Wände des Inkult mit ihren Kindheitshelden und verschiedene Holzarbeiten. Besondere Höhepunkte waren die Ausflüge, die zu jeder Ferienfreizeit dazugehören. Die Kletterkirche in Mönchengladbach, der Freizeitpark Bobbolandia und ein Besuch im Irrland in Kevelaer begeisterten die Teilnehmer.