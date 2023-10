Feierlichkeiten in Neuss-Lanzerath Erntedankfest mit bayrischem Flair

Ein riesiges weißes Zelt steht auf dem Lanzerather Festplatz. Laut schallt daraus Akkordeonmusik über die umliegenden Felder. Als am Wochenende in Lanzerath das 56. Erntedankfest gefeiert wurde, fanden sich auch viele Neusserinnen und Neusser aus den umliegenden Gemeinden am örtlichen Bürgerhaus zum Feiern ein. „Es waren am Samstagabend zur Krönung unserer Erntekönigin Joy I. bestimmt 350 Leute da. Es war ein unglaublich stimmungsvoller Abend mit Tanz bis spät in die Nacht“, schwärmt Markus Fröhmelt, der erste Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, mit leuchtenden Augen vom bayrischen Abend, „der Boden hat förmlich gebebt.“ Musikalisch begleitet wurde das Fest von DJ Titschy.