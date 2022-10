Casting im Neusser Rheinpark-Center : Auf der Suche nach den Stars von morgen

Neuss Im Rheinpark-Center wurden Talente für Shows wie DSDS oder Gute Zeiten, schlechte Zeiten gesucht. Wie schlugen sich die Kandidaten?

Die Termine waren so vergeben worden, dass kein Gedränge aufkam – fast so wie in einer gut gemanagten Arztpraxis. „Ich kann keine Kinder kriegen, ich bin sterilisiert.“: Dieses voller Erregung geäußerte Bekenntnis aus dem Mund von Sparringspartner Otto Nietschke machte die Passanten neugierig. Die enttäuschte Antwort kam prompt: „Aber Otto, wir wollten doch heiraten.“ Er wollte damit die Kandidatin, die 22 Jahre alte Studentin Anna Grimme aus Krefeld, aus der Reserve locken. So ganz sollte ihm das zwar nicht gelingen, er zeigte sich aber trotzdem zufrieden. Und er erinnerte an folgendes: „Wie ihr hier über die rote Linie geht, dürft ihr nicht mehr euch selbst spielen.“ Die große Bandbreite der Gefühle wollte er sehen. „Es hat schon Spaß gemacht“, sollte Anna Grimme später sagen.