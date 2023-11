Neusser Jazzreihe Wohlige Heimatstücke im Ratssaal

Noch ist es nicht in trockenen Tüchern, wie es im kommenden Jahr mit Philipp van Enderts Konzertreihe „Blue in Green“ weitergehen wird. Da die angestammte Spielstätte Alte Post in Neuss auch 2024 noch renoviert wird, müssen die Jazzkonzerte, die der Düsseldorfer Gitarrist seit langem kuratiert, anderswo stattfinden. Man sei mit dem Kulturamt im Gespräch über Möglichkeiten, 2024 sechs „Blue in Green“-Konzerte zu organisieren, betonte van Endert in seiner Begrüßung des Publikums beim letzten Konzert in diesem Jahr.