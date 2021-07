Abschlag für guten Zweck : Benefiz-Golfturnier auf der Hummelbachaue in Neuss

Neuss Die Einnahmen aus dem jüngsten Benefiz-Golfturnier auf der Hummelbachaue kommen der Krebshilfe zugute. Insgesamt gingen 70 Golfer an den Start – für sie gab es auch sportlichen Anreiz.

Die Golfanlage Hummelbachaue wurde am vergangenen Wochenende zum Schauplatz eines besonderen Golfturniers. Sämtliche Einnahmen sollen nämlich an die Krebshilfe gespendet werden. Der Präsident des Golfclubs, Dirk von Ahlefeld, freut sich, dass das Turnier in Anbetracht der aktuellen Lage überhaupt realisiert werden konnte. „Wir tragen das Turnier seit einigen Jahren aus, sind aber natürlich erleichtert, dass es im Rahmen der Corona-Pandemie trotzdem stattfinden konnte“, sagt er.

Für die Teilnehmenden aus Neuss gab es sogar einen sportlichen Anreiz. „Der Sieger des Turniers kann sich beim Regionalfinale zum Bundesfinale qualifizieren, das am 25. September im Essener Golf-Club Haus Oefte stattfindet.“ Interessierte Golfer konnten sich für das Turnier direkt beim Golfclub in Neuss anmelden.

Das gesammelte Geld soll an die Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe gehen, eine Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe. Beide Stiftungen fördern diverse Projekte, darunter den Auf- und Ausbau von Kinderkrebszentren, die Entwicklung neuer Therapien sowie die Einrichtungen von Elternhäusern und -wohnungen in Kliniknähe.

Der Golfclub Hummelbachaue veranstaltet etwa 17 bis 18 Turniere im Jahr, davon ein bis zwei im Monat. Dort gingen am Sonntag etwa 70 Golfer unter Hygienevorschriften an den Start. Von Ahlefeld wünschte sich vor Ort, dass so viele Spieler und Besucher wie möglich eine Spende abgeben: „Wir haben etwa 1300 Mitglieder, dazu kommen die ganzen Besucher.“ Das Ergebnis folgte am nächsten Tag: 4050 Euro wurden insgesamt gesammelt.