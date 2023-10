Neuss auf der Immobilienmesse Expo Real 2023 So verändert sich der Wendersplatz schon zur Landesgartenschau

Bis zur Landesgartenschau 2026 in Neuss sind es noch mehr als zwei Jahre, doch das Vorhaben zeigt schon jetzt Wirkung, nicht nur innerstädtisch, sondern auch beim Blick von außen. Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) spürt das gerade auf der Internationalen Immobilienmesse Expo Real in München. „Wir präsentieren die Pläne für die Neugestaltung des Wendersplatzes im Dreieck zwischen Innenstadt, Hafen und Bürgerpark, also dem Landesgartenschaugelände“, sagt Breuer. Gerade diese direkte Nähe zur Gartenschau und die damit verbundene Aufwertung und Neugestaltung von Teilen der Innenstadt mache den Wendersplatz interessant: „Man spürt förmlich, wie die Investoren und Projektentwickler Feuer fangen. Das Gelände im Mittelpunkt einer so spannenden, positiven Veränderung der Stadt zieht besondere Aufmerksamkeit auf sich.“ Die will die Stadt nutzen und Investoren für den „Heimathafen“, unter diesem Label wird das Projekt auch in München präsentiert, zu begeistern.