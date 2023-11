Städtische Friedhöfe in Neuss So verändern sich die Friedhofsgebühren ab 2024

Die gestiegenen Preise machen sich überall bemerkbar – auch auf dem Friedhof. Deshalb musste auch die Neusser Stadtverwaltung aufgrund der Inflation und Tariferhöhungen beim Personal die Friedhofsgebühren für das kommende Jahr anpassen. Insgesamt sorgten die Kostensteigerungen für einen erheblich zunehmenden Gebührenbedarf von 11,9 Prozent gegenüber der Kalkulation für 2023, wie es in der Mitteilung heißt. Gleichzeitig wurden Kosten neu verteilt und einzelne Leistungen neu bemessen. Wie sich das nun in den Gebühren niederschlägt, teilte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses mit.