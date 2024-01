Kaufpreise im Vergleich So teuer sind Eigentumswohnungen in Neuss

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kaufpreise in 71 von 75 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern gesunken – auch in der Quirinusstadt. Während andere Städte wie Frankfurt (- 11,7 Prozent) oder Heidelberg (- 12,4 Prozent) jedoch einen deutlichen Preisnachlass verzeichnen, fällt dieser in Neuss nur sehr gering aus. Am 1. Januar belief sich der Kaufpreis für einen Quadratmeter auf 3126 Euro – 0,4 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2023. Mit Abstand am teuersten ist der Quadratmeter in München: Der Kaufpreis liegt dort bei 8151 Euro. Am günstigsten kann man hingegen in Chemnitz eine Wohnung erwerben. Dort zahlt man pro Quadratmeter einen Kaufpreis in Höhe von 1550 Euro.