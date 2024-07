Sommerprogramm in Neuss So startete das Ferienlager auf dem Kinderbauernhof

Einmal hautnah an Tieren und der Landwirtschaft zu leben ist ein Wunsch vieler Kinder. Bei dem Ferienlager des Neusser Kinderbauernhofs geht dieser in Erfüllung: In fünf Tagen lernen die jungen Menschen direkt vor Ort, wie viel Arbeit in dem Leben auf dem Bauernhof steckt. Die zehn bis 14-Jährigen übernachten in Zelten auf dem Gelände. Hühner, Ziegen, Schafe, Pferde und Schweine leben um sie herum. Vor dem Frühstück werden die Tiere gefüttert, anschließend werden die Ställe ausgemistet und zwischendrin bleibt Zeit zum basteln.