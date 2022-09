ÖPNV in Neuss : Bis 2029 soll die Flotte elektrisch sein

Serie Neuss Bis jetzt verfügen die Neusser Stadtwerke über vier E-Busse. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Dann sollen alle 71 großen und 15 kleinen Fahrzeuge als E-Modelle unterwegs sein. Ein Besuch auf dem Betriebshof und in der Werkstatt.

Es ist ein schwül-heißer Nachmittag, 34 Grad im Schatten. Auf dem Gelände des Betriebshofs der Stadtwerke Neuss weht kaum ein Lüftchen. Nach und nach biegen die rot-weißen Busse auf den Platz vor den riesigen Park-, Wasch- und Wartehallen ein. Schmuck sehen sie aus, die insgesamt 71 großen und 15 kleinen Fahrzeuge. So sauber, als seien sie gerade frisch aus der Waschanlage gekommen. „Ja“, sagt der technische Leiter Florian Stein nicht ohne Stolz, „wir legen großen Wert auf die innere und äußerliche Sauberkeit unserer Flotte. Die Busse werden dreimal in der Woche gewaschen, bei Schmuddelwetter öfter.“

Stolz ist der technische Leiter auch auf die immer größer werdende Hybrid- und Elektroflotte. „Mittlerweile haben wir drei E-Busse à zwölf Metern und einen E-Bus von 18 Metern Länge“, berichtet er. Bis zum Jahr 2029, so ist der Plan, sollen alle Busse elektrisch fahren. Auf dem vier Fußballfelder umfassenden Betriebshof der Stadtwerke, die als eigenständiger Verkehrsbetrieb 1991 entstanden, gibt es nicht nur Busse – sondern an der Wand des Verwaltungsgebäudes stehen auch einige E-Vespas und E-Fahrräder. Dort befindet sich eine der bislang zwei Mobilstationen. Sowohl dort wie auch am Niedertor können die E-Fahrzeuge gemietet, zurückgebracht und natürlich geladen werden.

Was Die Stadtwerke betreiben nur den Busverkehr. Das Schienennetz wurde an die Rheinbahn Düsseldorf verpachtet.

Ein weiteres Zukunftsprojekt der Neusser Stadtwerke soll der Taxibus „on demand“ werden, der nicht nur wie der bekannte Taxibus an richtigen Haltestellen hält, sondern auch an sogenannten virtuellen Haltestellen, wie zum Beispiel in Krefeld an Laternenmästen. Er kann demnächst, wie auch die Fahrzeuge an den Mobilstationen, über die „neuss mobil“-App gebucht werden, wie jetzt schon alle anderen Tickets für den Nahverkehr auch.