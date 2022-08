Temperaturen in Neuss : So soll das Schützenfest-Wetter werden

Neuss Für die Schützenfesttage ab kommenden Freitag sieht es bei verschiedenen Portalen recht erfreulich aus. Ein kurzer Überblick.

„wetter.com“ liegt im Trend ähnlich (Freitag 27 Grad, Samstag 26 Grad, allerdings kein Niederschlag Sonntag 26 Grad, Montag 24 und Dienstag 23 Grad), an allen Tagen wird eine leichte Bewölkung prophezeit, was ja durchaus auch sein Gutes haben kann. „donnerwettter.de“ bietet Temperaturen von 25 Grad am Freitag, 29 am Samstag, 27 dann am Parade-Sonntag, 21 am Montag und schließlich 22 Grad am Dienstag an. An allen Tagen soll es auch nach diesem Portal leicht bewölkt sein. Fazit: Regenhut und Regencape können zu Hause bleiben, vielleicht für eine kurze Schauer einen Regenschirm am Samstag einstecken, die große Hitzewelle ist offensichtlich auch nicht zu erwarten – und somit eigentlich optimales Wetter für Schützen und Gäste.