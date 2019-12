Einrichtungen der Stadtwerke Neuss : So haben Eishalle und Co. an den Feiertagen geöffnet

Unter anderem gibt es in der Eissporthalle geänderte Öffnungszeiten. Foto: Andreas Buchbauer (abu)

Neuss (NGZ) Die Stadtwerke haben jetzt die Öffnungszeiten ihrer Einrichtungen an Weihnachten und Silvester mitgeteilt. Allen Besuchern, die während der Feiertage nicht auf ihr Schwimmvergnügen verzichten möchten, steht das Nordbad am Donnerstag, 26. Dezember, von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung.

An Heiligabend, am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr ist das Nordbad geschlossen.

Die jährlichen Wartungsarbeiten im Südbad sind am 26. Dezember abgeschlossen. Das Bad ist ab Freitag, 27. Dezember, wieder regulär geöffnet. Lediglich am Silvestertag bleibt das Südbad geschlossen, am Neujahrstag ist es von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Das Stadtbad an der Niederwallstraße, bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am 31. Dezember ist es von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße ist am 24. und 25. Dezember geschlossen. Am 26. Dezember ist die Halle von 12 bis 16 Uhr zum regulären Eislaufen geöffnet. Von 17 bis 19 Uhr findet unter dem Motto „Christmas-Party“ eine Eislaufdisco statt. Am Dienstag, 31 Dezember, findet von 11 bis 15 Uhr eine Silvester-Laufzeit statt. Am Neujahrstag steht die Eissporthalle den Besuchern von 12 bis 16 Uhr regulär zur Verfügung. Anschließend ist von 17 bis 19 Uhr Disco.

Die Saunaanlage „Wellneuss“ bleibt am 24. Dezember geschlossen, der Kassenbereich ist jedoch von 10 bis 14 Uhr für den Verkauf von Geschenkgutscheinen geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar steht die Anlage den Gästen regulär von 10 bis 23 Uhr zur Verfügung. Am 31. Dezember ist sie von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das Kundencenter Nahverkehr an der Krefelder Straße ist vom 24. bis 26. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am 31. Dezember ist das Kundencenter Nahverkehr von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Kundencenter Energie & Wasser an der Moselstraße bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen.