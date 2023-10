Gymnasium Marienberg in Neuss Ein Tag im Leben einer Lehrerin

Die erste Herbstakademie hat schon dafür gesorgt, dass es im Gymnasium Marienberg auch in den Ferien „rummelig“ zuging, doch nun fliegen auch all die anderen Lehrerinnen und Lehrer wieder ein. Der eine oder andere mag darunter sein, der gegen eine längere Auszeit nichts einzuwenden gehabt hätte, doch Christina Wassink freut sich auf den Schulbeginn am Montag. Sie gehört zur „Generation hochmotiviert“, wie Schulleiter Norbert Keßler anerkennend feststellt und ist „eine, die immer lächelt“. Trotz der Fülle an Aufgaben, die ihr zugewachsen sind, seit die Studienrätin 2016 ihren Dienst in Neuss antrat.