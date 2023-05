Aufbau, Gestaltung und Premiere Der Countdown zum Neusser Shakespeare-Festival läuft

Das ist aber nicht das Einzige, was es in diesem Jahr neu zu entdecken gibt: Da wären zum einen zwei große Türme, die mit großen Festivalbannern versehen werden und den Platz rund um das Globe in atmosphärisches Licht tauchen sollen. Auch füllen in diesem Jahr wieder mehrere Pflanzen (Gäste hatten sie beim letzten Mal vermisst) die großen Blumenkübel: Darunter etwa Olivenholz, Ahorn, Lorbeer und Bambus. Zurück sind auch zwei Brücken, die schon bei früheren Festivals zum Einsatz kamen. Das Team um Maja Delinic hat sie gestrichen und daraus eine große Brücke gemacht: Sie leitet die Besucher nun von dem asphaltierten Vorplatz auf die Wiese. Neben einigen Sitzgelegenheiten sowie der Bühne für Publikumsgespräche ziehen dort auch geometrische Gebilde in Blau, Gelb und Pink die Aufmerksamkeit auf sich. „Sie gehörten einst zu dem Bühnenbild der Physiker im Theater Krefeld und Mönchengladbach“, erzählt Delinic. Die sollen nun noch mit Rollrasen ausgelegt und mit Sitzen bestückt werden. Und tatsächlich fügen sich die Elemente, die einst Zimmer von Einstein, Newton und Möbius waren, gut in den modernen Shakespeare-Garten ein. Noch lässt sich nur erahnen, wie die Tischreihen beim Festival aussehen werden. Sie sollen noch mit Zitaten des Dramatikers versehen – die Erstellung sei unheimlich aufwendig, so Delinic – und anschließend mit Lichtern und Blumenarrangements geschmückt werden. „Ich würde mich freuen, wenn manche nach Feierabend Lust haben, einfach mal vorbeizukommen und hier bei gutem Wetter etwas zu trinken“, sagt Delinic, „wer weiß, vielleicht kommen sie dann zur einer Vorstellung wieder“.