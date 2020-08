Kostenpflichtiger Inhalt: Fünf Tipps : So schützen Sie sich vor Cybermobbing

In den Zeiten der Corona-Pandemie registriert die Polizei mehr Fälle von Cybermobbing. Foto: dpa/Michael Kappeler

Neuss Cybermobbing wird in Zeiten der Corona-Pandemie nach Erfahrung der Polizei zunehmend zum Problem. Weil andere Aktivitäten nicht möglich sind, steigt die Nutzung von Smartphone und Co. – Cybermobbing-Versuche inklusive. So können Sie handeln.