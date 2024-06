Tausende Besucher füllen den Rosengarten EM-Fieber bei der Neusser Klassiknacht

Im Rosengarten leuchten Lichterketten, Kerzen flackern in prunkvollen Leuchtern und tauchen das Gelände in stimmungsvollen Glanz: Die 21. Klassiknacht, die von 3M und Neuss Marketing präsentiert wird, lockte tausende Besucher in die Parkanlage. An selbst mitgebrachten Tischen, auf Bierbänken oder Picknickdecken haben sie es sich noch bis weit auf den Anhöhen des Rosengartens bequem gemacht, um dort den Klängen der Deutschen Kammerakdemie Neuss am Rhein (dkn) zu lauschen. „So voll habe ich es hier noch nie erlebt“, sagt eine Besucherin zu ihrer Begleitung, als sie sich ihren Weg durch die Zuhörerreihen bahnen.