Neusser Schüler feiern ihre Zulassung Endlich wieder Abiparade!

Viele der Schüler sind bereits seit 4 Uhr auf den Beinen, wie sie berichten. Nicht, weil sie grundsätzlich Frühaufsteher sind, sondern weil sie noch einiges vorbereiten mussten: den Abigag. Denn vor der Parade wurde auch noch an den Schulen der letzten Schultag gefeiert. Bullriding am Nelly-Sachs-Gymnasium, Steppaerobic und Laufsteg an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Tänze und noch mehr Spiele an der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Laute Musik und das Stürmen der Klassen war an der Schule im Stadtzentrum jedoch verboten – zum Bedauern vieler Schüler. Am Nelly-Sachs-Gymnasium war man hingegen mit der Mottowoche zufrieden: „Das Nelly ist schon die beste Schule“, findet Eric Tillmann. Isabel Foritzka, Schülerin des Marienberg-Gymnasiums, betont: „Wir haben auch alles direkt nach dem Abigag aufgeräumt.“