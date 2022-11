St. Martin 2022 in Neuss : Martinszug lässt City erleuchten

Foto: Georg Salzburg (salz) 13 Bilder So schön war der Martinszug in Neuss

Die liebevoll selbstgebastelten Laternen leuchten und die Freude ist spürbar: Als sich am Donnerstagabend der Sankt-Martinszug durch die Neusser Innenstadt in Bewegung setzt, werden Martinslieder angestimmt – mit Freunden und Familie, um an die Geschichte des Heiligen Martin von Tours und die Bedeutung des Teilens zu erinnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Martinszug – organisiert vom St.-Martins-Komitee Neuss-Altstadt – stellte sich am Quirinus-Gymnasium auf und zog dann über die Drususallee, Stern-, Kanal- und Erftstraße zum Glockhammer und von dort zum Münsterplatz und Zeughaus.