Premiere in Neuss St. Martin zieht auf neuen Wegen durch die Innenstadt

Mit der einbrechenden Dämmerung füllten sich am Donnerstagabend die Straßen in der Neusser Innenstadt. Zahlreiche Kinder und ihre Eltern waren auf dem Weg zum Quirinus-Gymnasium. Mit dabei: leuchtende Laternen in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Für den traditionellen Umzug des Sankt-Martin-Komitees Neuss Altstadt hatten die Schüler und Schülerinnen wieder fleißig gebastelt. Mehr als 1300 Kinder folgten dem Bischof – alias Bernd Herten – und seinen Knappen, die in diesem Jahr einen neuen Weg durch die Neusser Innenstadt einschlugen.