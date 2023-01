Genießertreff in Neuss Internationale Lebensfreude schmecken

Am Stand von Mariana Bogatyreva und ihrem Bruder Danile, die das Restaurant an der Rennbahn führen, kann man den „richtigen“ Genuss von Wodka lernen und – dass unbedingt eine Sauergurke dazugehört. Denn so geht‘s: „Ausatmen, trinken, an der Gurke riechen und diese dann verspeisen.“ Dieses Procedere sorge dafür, dass man das hochprozentige Getränk besser verträgt.