Lichterglanz in Ho-Ho-Hoisten So schön leuchtet das Neusser Weihnachtshaus

Am ersten Advent hieß es im Hause von Familie Martin wieder: Licht an. Nachdem die weihnachtliche Beleuchtung im vergangenen Jahr wegen der Energiekrise ausblieb, erstrahlen diesen Winter wieder mehr als 50.000 Lichter in der Hochstadenstraße. Dabei ist das Anschalten der Festbeleuchtung immer ein aufsehenerregendes Ereignis, zu dem zahlreiche Eltern und Kinder kommen. Doch in diesem Jahr, in dem Sven Martin zum 20. Mal sein Haus in ein Lichtermeer verwandelt hat, gab es gleich mehrere Highlights.