Exotische Gerichte auf dem Thai-Streetfood-Festival Neuss Von Hühnerfüßen und Lotusblüten-Keksen

Bereits zum fünften Mal fand am vergangenen Samstag und Sonntag das Thai-Streetfood-Festival auf dem Höffner-Parkplatz in Neuss statt. An über 20 verschiedenen Food-Ständen bekamen die Besucher einen Einblick in die original thailändische Küche. Im Angebot waren sowohl Vorspeisen als auch Snacks, Hauptgerichte, Dessert und Drinks. An vielen Ständen wurden die Gerichte weder ins Deutsche noch ins Englische übersetzt und waren nur auf Thai erklärt. Ich habe mich an den einheimischen Ständen durchgefragt, was „typische" thailändische Spezialitäten sind, die man hierzu Lande vielleicht noch nicht unbedingt in der Küche kennt und auf dem Speiseplan hat.