Geschmackstest in neuem Restaurant In Neuss wird die Pizza in die Pfanne gehauen

Pizza wie in den USA – nach diesem Vorbild werden nun auch Pizzen in Neuss zubereitet. Sie nennen sich Pan Pizza, sind also Pizzen aus der Pfanne. Was sie von der herkömmlichen italienischen Pizza unterscheiden: Sie haben einen dickeren Rand, mehr Käse und mehr Tomatensoße. Die Restaurantkette „Pan & Pizza“ hat neben ihren Filialen in Dortmund, Düsseldorf, Hagen und Castrop auch einen Laden in Neuss eröffnet. Wir testen sie.