Bilder So sah das Neusser Geld aus

Gleich nach Ende des Weltkrieges brachte die Stadt am 19. November 1918 diese 5-Mark-Scheine in Umlauf. Sie verlor rasend an Wert. Und weil Bargeld knapp wurde, wurde im Inflationsjahr 1923 einfach ein neuer Wert festgesetzt und rot aufgedruckt. Nun lag der Notenwert bei einer Million Mark, beglaubigt durch das Siegel der Stadt.