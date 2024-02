Schließung in Neuss? So reagiert Nestlé auf die Thomy-Gerüchte

Einen Tag nach einer brisanten Mitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat das Unternhemen Nestlé auf die darin geäußerten Sorgen reagiert. Kostenpflichtiger Inhalt Die rund 160 Mitarbeiter im Thomy-Werk an der Industriestraße (das zu Nestlé gehört) bangen derzeit um ihre Jobs. Hintergrund sind diverse Medienberichte. So wird unter anderem ein am 31. Januar veröffentlichter Artikel im Züricher Finanzportal „Inside Paradeplatz“ erwähnt, in dem vom „größten je durchgeführten Personalabbau bei Nestlé“ (zu dem Konzern gehört auch Thomy) die Rede ist. Insgesamt könnten laut dem Bericht 13 Prozent des gesamten Personals betroffen sein. Die Gewerkschaft und Betriebsräte haben nach eigenen Angaben umgehend um ein schriftliches Dementi und eine Stellungnahme zu den Berichten gebeten, wie Andreas Zorn, Betriebsratsvorsitzender von Thomy in Neuss, betont. „Ein öffentliches, schriftliches Dementi oder Klarstellung an die Belegschaften wollte man aber nicht herausgeben“, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der NGG.