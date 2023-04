Neusser Reaktionen auf Legalisierung Schulen im Cannabis-Spagat

Erwachsene sollen künftig Cannabis in bestimmten Mengen kaufen oder besitzen dürfen, 50 Gramm pro Monat. Erwachsen heißt, der Konsument muss 18 Jahre alt sein. In diesem Alter gehen viele noch zur Schule. Was halten die von den Plänen der Bundesregierung und wie wollen sie darauf reagieren? Im Quirinus-Gymnasium bereitet man sich bereits darauf vor, die angekündigte Freigabe in das Aufklärungs- und Präventionskonzept „einzuarbeiten“, wie Leiter Ulrich Dauben sagt. Bereits jetzt spiele das Thema Cannabis – aber auch andere Drogen und weitere Abhängigkeiten wie die nicht zu unterschätzende Handysucht – eine Rolle in dem Gesamtkomplex. In verschiedenen Stufen stünden regelmäßig entsprechende Projekttage und Unterrichtsinhalte auf dem Programm. Der Spagat, den es laut Dauben in Anbetracht der Marihuana-Freigabe zu bewältigen gilt: „Wir sollten keine Panik verbreiten, aber auch die bestehenden Risiken nicht wegreden.“ Für Stefan Kremer, Leiter des Gymnasiums Norf, ist eine Prognose, inwieweit sich die Freigabe auf die pädagogischen Herausforderungen auswirkt, noch im Bereich der Mutmaßung, wie er sagt. Welchen Effekt hat die Legalisierung auf die Jugendlichen, die sich an der Grenze zum Erwachsensein befinden? Inwieweit werden Schüler zuhause – etwa durch Eltern oder Geschwister – durch die Cannabis-Lockerung beeinflusst? Antworten auf diese und weitere Fragen könnten erst nach der Legalisierung beantwortet werden.