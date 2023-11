Neusser Reaktionen zur Mehrwertsteuer-Rückkehr „Es ist erschreckend“

Wer in diesen Tagen den Drusushof besucht, der erhält beim Blick auf die Speisekarte schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ab dem kommenden Jahr ansteht. Inhaber Alexander Bliersbach hat nämlich bereits vermerkt, wie sich die Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants auf seine Preise auswirken wird. Die Bundesregierung hatte jüngst entschieden, 2024 in Restaurants zum Mehrwertsteuersatz aus der Vor-Corona-Zeit zurückzukehren. Nach dreieinhalb Jahren Ausnahmeregelung müssen Gastronomen dann für den Verkauf von Speisen am Tisch wieder 19 Prozent Umsatzsteuer abführen. Regierungsfraktionen und Marktwirtschaftler argumentieren, dass es an der Zeit sei, die Restaurant-Subvention zu beenden.