Aus der Kaufprämie für E-Autos So reagieren Neusser Autohändler auf die Förder-Pleite

Wer ein neues Elektroauto kaufen will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Denn mit der staatlichen Förderung ist es nun vorbei. Seit Montag können keine Anträge für den Umweltbonus mehr gestellt werden. Grund hierfür ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Ampel-Koalition ein Haushaltsloch in Milliardenhöhe zu stopfen hat. Deshalb endet die staatliche Förderung nun eher als geplant. Bereits zugesagte Förderungen sind von diesem Stopp nicht betroffen – doch diese Zusage liegt nicht allen vor. Autokäufer konnten den Antrag nämlich erst mit Vorlage der Autozulassung stellen. Viele Kunden wenden sich deshalb an ihre Autohändler.