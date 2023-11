Gemeinnützige Wohnungs-Gesellschaft Neuss Wohnen in der Genossenschaft ist in unruhigen Zeiten schwer gefragt

Zellnig In 20 Jahren sind wir CO 2 -neutral, wirtschaftlich gesund, haben attraktiven Wohnraum, der eben auch deshalb attraktiv ist, weil er über bezahlbare Mieten verfügt und wir die Chance haben, Geld auch wieder in unsere Bestände zu reinvestieren, in Heiztechnik, in barrierefreie Bäder, in Infrastruktur, in Glasfaserkabel und und und. Bei allen Veränderungen, Krisen und Bedrohungen, die wir aktuell erleben, von Corona über Krieg in der Ukraine und in Israel, aber auch mit Blick auf die Energiekrise, dürfen wir nicht vergessen, dass viele Dinge in Zukunft ganz sicher besser werden. Denken Sie nur an die Themen Mobilität und Klima. Wir haben als Gesellschaft bereits große Fortschritte gemacht. Wenn man das in die Zukunft weiterdenkt und den technischen Fortschritt berücksichtigt, glaube ich, dass das eine gute Zukunft sein kann.