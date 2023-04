Kinderbauernhof in Neuss Wie das Waisen-Lamm Bob aufgepäppelt wird

Bob jedoch überlebte und stellte Jorunn und Tierpfleger Rolf Baldes vor eine nicht alltägliche Herausforderung, nämlich, das Frühchen durchzubringen. Sieben Wochen später scheint das gelungen, aber mit einem nicht ganz unerheblichem Aufwand. Denn das Lamm wollte Milch, und das alle zwei Stunden rund um die Uhr. Und so haben die beiden Tierpfleger ihn kurzerhand abwechselnd nachts mit nach Hause genommen, und sind brav alle zwei Stunden aufgestanden, um Bob die Flasche zu geben. „Er wog bei der Geburt nur drei Kilo, ein Lamm, das nicht zu früh geboren wird, wiegt knapp fünf, und wir waren zu Beginn froh um jede Woche, die er überlebte“, sagt Jorunn Lange. Übernachtet hat der kleine Vierbeiner übrigens bei ihrem Border Collie Milo im Hundekorb. Der sei zwar am Anfang etwas irritiert gewesen, doch habe sich schnell an den Gast gewöhnt, wie Bob an die täglichen Spaziergänge, immer hinter dem Hund, seinem großen Freund, her.