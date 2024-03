Dekoration in der Innenstadt Osterhase versteckt Farbkleckse in Neuss

Dabei fällt ein Schaufenster besonders ins Auge: Wer einen Blick in die Konditorei Heinemann wirft, entdeckt Osterhasen in jeglicher Form und Farbe. „Unsere Kunden lieben das, die stehen teilweise stundenlang vor dem Schaufenster“, berichtet Giulia van Ouwerkerk, Teamleiterin im Verkauf. In der Konditorei sei die bunte Dekoration schon Tradition geworden – genau wie der Schoko-Frackhase, den es in der Form bereits seit der Gründung im Jahr 1932 gibt. Während dieses süße Präsent noch klassisch in den Farben braun und weiß gehalten ist, leuchten die übrigen Hasen in lila, gelb, orange oder blau.