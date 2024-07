Sondertarife vom 24. bis 27. August 2024 So öffnen die Parkhäuser zum Schützenfest in Neuss

Neuss · Zum Schützenfest in Neuss bieten die Parkhäuser wieder Sonderöffnungszeiten und Sondertarife an. Was Autofahrer, die während der Festtage in die Stadt kommen, wissen müssen.

30.07.2024 , 19:21 Uhr

Während des Neusser Bürger-Schützenfestes gelte in den Parkhäusern wieder Sondertarife. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Während des Neusser Bürgerschützenfestes vom 23. August bis zum 28. August 2024 werden die von der City-Parkhaus GmbH bewirtschafteten Parkhäuser „Rheintor“ (Rheinstraße), „Niedertor“ (Adolf-Flecken-Straße) sowie „Tranktor“ (Europadamm/Hessenstraße) durchgehend geöffnet sein. Das Parkhaus Hamtor (Spulgasse) kann in der Zeit von 7 bis 22 Uhr genutzt werden. Was Sie zu Schützenfest und Kirmes in Neuss 2024 wissen müssen Termine, Anfahrt und Parade - Start mit Kirmes und Feuerwerk am Freitag Was Sie zu Schützenfest und Kirmes in Neuss 2024 wissen müssen Die Verkehrsregelung wird durch die Polizei so erfolgen, dass die Parkhäuser „Niedertor“ und „Tranktor“ durchgängig angefahren werden können. Die Zufahrt zum Parkhaus „Rheintor" wird am Montag, den 26. August 2024 während des Schützenzugs am Nachmittag nicht möglich sein. Die Ausfahrt in Fahrtrichtung Rheintorstraße bleibt jedoch geöffnet. In allen vier Parkhäuser gilt zu folgenden Zeiten ein einheitlicher Schützenfesttarif von pauschal drei Euro. Dieser kann in allen vier Parkhäusern im Voraus am Kassenautomaten bezahlt werden: Samstag, 24. August ab 7 Uhr

Sonntag, 25. August ab 7 Uhr

Montag, 26. August ab 7 Uhr

Dienstag, 27. August ab 7 Uhr. Für Fahrzeuge, die über Nacht stehen bleiben und am Folgetag bis spätestens 7 Uhr abgeholt werden, wird ebenfalls nur der Sondertarif in Höhe von drei Euro berechnet. Dazu werden die Rolltore im Parkhaus Hamtor ab 6.30 Uhr geöffnet. Info Weitere Informationen zu den Parkhäusern unter: www.cityparkhaus-neuss.de

(ki-)