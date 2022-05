Aktion „sicher.mobil.leben“ in Neuss : Die Fahrt im Alkohol-Simulator

Neuss Mit einem speziellen Fahrsimulator konnten Neugierige jetzt in der Innenstadt erleben, wie es ist, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren – allerdings ohne einen Tropfen getrunken zu haben. Wie funktioniert das?

Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) hatte einen Simulator bereitgestellt, ein Kleinwagen, davor eine Leinwand, auf die eine Straße projiziert wurde. Die Konstruktion lockte so einige Neugierige an, bis sich eine kleine Schlange am Markt formierte. Hinter dem Lenkrad soll den Fahrern gezeigt werden, wie das Fahren unter Alkoholeinfluss wirkt. Das Sichtfeld wird verengt (ab 0,8 Promille setzt der Tunnelblick ein) die Reaktionen von Gaspedal, Bremse und Lenkrad kommen später auf der virtuellen Straße an. „So wird die Situation deutlich besser veranschaulicht, als durch eine Broschüre zu blättern“, sagt Maren Ockenga vom BADS. „Das Fahren unter Einfluss wird bei jungen Fahrern oft unterschätzt“, ergänzt Andreas Alberts, Vorsitzender vom BADS Rheinland-Nord, „wir wollen mit unserer Präventionsarbeit niemanden den Spaß verderben und sagen, Sie dürfen nichts trinken. Nur sollen Sie sich dann nicht hinters Steuer setzen.“