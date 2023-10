Schulbeginn in Neuss Gnadental So lief der erste Tag in der Rita-Süssmuth-Realschule

Im Foyer der ehemaligen Sekundarschule herrscht bereits großer Trubel, als der Gong zur ersten Unterrichtsstunde erklingt. Es ist der erste Schultag nach den Herbstferien – und der erste Tag für die Schüler und Lehrer der ehemaligen Realschule Holzheim am neuen Standort in Gnadental. „In welchen Raum müssen wir?“ ist die Frage, die an diesem Morgen alle beschäftigt. „Eure Klassenlehrerin wird euch gleich abholen“, versichert Sandra Klüser-Hanné, Schulleiterin der Realschule. Ein Strahlen erscheint auf ihrem Gesicht, als sie in die Menge der Schüler und Lehrer schaut. „Alle haben gedacht, dass ein Umzug in der kurzen Zeit nicht möglich ist. Auch wir hatten zwischendurch so unsere Zweifel“, berichtet die Schulleiterin. Umso größer ist die Freude, als sie die Kinder und Jugendlichen am Montag in ihrer neuen Schule begrüßen kann.