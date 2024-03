Parken in Neuss Tranktor-Sanierungen voraussichtlich Anfang April abgeschlossen

Doch die Baumaßnahmen schreiten voran: Derzeit wird am ersten Parkdeck sowie an einem Teil der zweiten Parkebene gearbeitet. „Zunächst wurde die zu behandelnde Fahrbahnfläche abgefräst“, berichtet Bauvereinssprecher Heiko Mülleneisen. „Die Oberflächen wurden im weiteren Verfahren kugelgestrahlt und anschließend mit einem Betonersatzsystem beschichtet.“ Wegen der Beton-Sanierung – der Bau stammt immerhin noch aus den 1960er Jahren – können derzeit 60 Parkplätze nicht genutzt werden. Ein Zustand, der aber voraussichtlich nur noch bis zur ersten Aprilwoche andauernd wird. Dann sollen die Arbeiten in den betroffenen Bereichen beendet sein. Auch das Ampelsystem wird dann deinstalliert, und es stehen wieder alle 458 Stellplätze zur Verfügung, so Mülleneisen.