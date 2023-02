Countdown zum Comeback in Neuss Wetthalle ist jetzt in Hand der Stunker

Noch stehen die Bierbänke umgedreht auf den Tischen, doch bunte Scheinwerfer und die erleuchtete Bühne mit dem Schriftzug „Back to jeck“ lassen erahnen: Die Stunker sind nach drei Jahren coronabedingter Unterbrechung zurück in der Wetthalle. „Am Sonntag ist die Technik eingezogen, seit Montag sind auch die Band und wir hier“, sagt Ensemble-Mitglied und Pressesprecher Dennis Prang. Für das ganze Team steht nun ein Probenendspurt an, immerhin ist in zwei Tagen die Premiere in Neuss und schon einen Tag früher, nämlich am Donnerstag, gibt es eine Vorpremiere.